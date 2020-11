L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Catania.

Stasera i ragazzi del tecnico Raffaele ricevono la Vibonese: si gioca alle 20:30 sul rinnovato green del Massimino che riapre le porte dopo il match con la Paganese datato 27 settembre.





Si punta sui “siciliani”, a partire dal messinese Calapai e dal milazzese Dall’Oglio. In avanti i catanesi Biondi e Pecorino dovranno tradurre in gol o in passaggi decisivi il gioco d’insieme.