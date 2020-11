L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’episodio che ha visto protagonista Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania,

Squalificato per 4 turni dopo aver bloccato un’azione di gioco di un calciatore della Vibonese.





«Chiedo scusa, non volevo causare questo pandemonio. Il gioco era fermo, sono intervenuto per prendere palla. Ho sbagliato, ma non volevo danneggiare la Vibonese» spiega il tecnico.