L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, in vista della sfida contro il Teramo.

«Speravamo di avere qualche punto in più, abbiamo lavorato bene in questi quattro giorni, tuttavia mi aspetto che tutto quel che di buono si è costruito venga tradotto in campo con l’atteggiamento corretto e il gioco concreto».





Possibile uno schieramento a rombo, con Rosaia davanti la difesa, Welbeck e Dall’Oglio mediani e Maldonado in avanti.