L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida in programma fra Italia e Polonia.

Uno dei protagonisti sarà Andrea Belotti, ma la certezza è che l’Italia sarà teste di serie nel sorteggio per il Mondiale. Battere la Polonia oggi servirà a sperare di vincere la Nations League.





Belotti da giorni convive con un affaticamento, dovrà resistere e fare un altro sacrificio per sfidare l’altro bomber Lewandowski. Il “vero” Belotti in Nazionale non si è mai visto, se non a sprazzi.