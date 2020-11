L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:



«A noi oggi non interessa metterci in rampa di lancio. Ci interessa la Paganese, dobbiamo guardare partita dopo partita. Sappiamo che il futuro è nostro, ma la classifica ci impone questo. Giocare cinque partite in

casa è importantissimo, da quando abbiamo iniziatone abbiamo giocate solo due – spiega Boscaglia -. Meglio giocare in casa che fuori, poi magari capita che fai più punti fuori, ma giocare in casa deve essere un vantaggio non da poco. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Credo fermamente in questa cosa, a parte la nostra situazione di classifica e quanto abbiamo subito dal punto di vista del virus. È un dato troppo oggettivo, la prossima è la partita più importante, della nostra vita».

Anche Luperini-Silipo







«Saraniti è con noi, sta bene. Ha avuto solo una contrattura – continua -.

Abbiamo aggregato Luperini, naturalmente Crivello torna dalla squalifica. In più Silipo ha ricominciato ad allenarsi. Non possiamo sottovalutare nessuno, ne abbiamo viste di tutti i colori e la Paganese fa questa categoria da una vita. Sarà una partita difficile, contro una squadra che fuori casa ha fatto bene. Abbiamo una voglia pazzesca di vincere la prima partita al Barbera e stiamo bene, c’è fiducia. Chiedo continuità, so che questa va a

cavallo della fiducia, ma con gli ultimi risultati c’è da parte dei

giocatori. Da parte dello staff non è mai mancata. Non possiamo permetterci alti e bassi, dobbiamo avere una nostra dimensione ed è quella che abbiamo dimostrato nelle ultime tre partite».