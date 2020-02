L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida contro il Licata. Nel test di ieri contro l’U17 del Cus Palermo, il tecnico ha provato sia la difesa a tre che a quattro, con la novità del trequartista. Nella prima frazione di gioco, a centrocampo c’erano Mauri, Kraja e Martinelli, con Silipo alle spalle di Ficarrotta e Floriano, quest’ultimo autore di un gol alla Del Piero. Nella ripresa, Felici è stato schierato esterno di centrocampo, in attacco Lucca, Sforzini e Ricciardo. Il nodo da sciogliere è quello relativo al sostituto di Vaccaro. In caso di difesa a 4, Crivello è favorito su Accardi. Nella difesa a tre, uno tra Martinelli e Langella andrebbe a sinistra.