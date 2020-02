L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Malaury Martin, centrocampista del Palermo: «Nella mente ovviamente c’è lo scontro diretto, sappiamo che loro secondi e hanno il nostro stesso obiettivo. Non aspettiamo questa partita, ma il pensiero c’è. Prima ci sono gare importanti e la nostra concentrazione è su quelle, poi penseremo al Savoia e speriamo di arrivarci bene, facendo il lavoro giusto. L’obiettivo è di vincere tutte le partite che restano, poi guarderemo la classifica. A questo punto della stagione guardiamo tutto, mancano dieci partite e siamo nel “money time”, come lo chiamano in Nba. Le polemiche a distanza? Personalmente non guardo a queste cose, a me e alla mia squadra importa solo gestire tutti i fattori dl campo. Il cammino è ancora lungo e ci sono ancora dieci partite importanti. L’importante per noi è vincere. La stagione è lunga, è normale avere alti e basi. Siamo in un periodo in cui andiamo di nuovo al massimo, i risultati vanno bene e dobbiamo tornare a spingere. Nel gruppo ci sono più under che giocatori di esperienza e sta a noi più esperti saperli indirizzare nel modo migliore»