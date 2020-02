L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scandalo “Calcettopoli”. Ieri mattina, Andrea Montemurro si è presentato regolarmente al secondo piano del palazzo di piazzale Flaminio, dove ha sede la Divisione Calcio a 5. Nemmeno il tempo di sedersi e i due minuti della telefonata di luglio con l’ex sodale La Stara, erano online. Lui, il presidente della Divisione, che regala un’informazione riservata. L’altro il patron della Lynx Latina, che per sdebitarsi dice: «Fai l’estate e poi ti faccio quel regalo: carina, carina, quando la vedi mi dirai. Pure intelligente: così te passi qualche weekend sereno pure da ste’ parti». E lui, Montemurro: «E dai, come no, benissimo». Già ribattezzata “sex gate”, la Calcettopoli in salsa romano-pontina. Dopo un confronto con Sibilia, presidente dei dilettanti, Montemurro ha evitato di dimettersi. Resterà formalmente in carica. Gravina gli ha chiesto di auto-sospendersi dalla carica di consigliere federale.