L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul cammino della Turris. La squadra di Torre del Greco è rimasta l’unica imbattuta nei campionati nazionali e in Serie D domina il girone G. In 24 partite, il club ha sommato 17 vittorie e 7 pareggi, che lo tengono in testa alla classifica con 58 punti. Alle spalle, staccato di 7 punti, c’è l’Ostia Mare. Un primato meritato, che la città sta sostenendo con una passione mai mancata. Sulla panchina della Turris siede Franco Fabiano, torrese di nascita, e profondo conoscitore della realtà calcistica locale. Non è soltanto una questione di lavoro, per lui c’è anche l’orgoglio di dirigere la squadra della propria città. «Sto coronando il mio sogno, quello di portare la Turris in Serie C. Il presidente, Antonio Colantonio, mi ha messo a disposizione una squadra competitiva, nella quale ciascun giocatore sa essere determinante a modo proprio», dice il tecnico. La sua carriera di allenatore è iniziata proprio con la Turris, con la quale ha vinto anche la Coppa Italia di Serie D nel 2013. Negli anni ‘80 era stato il secondo di Corrado Viciani, di Piero Cucchi e di Amarildo. Ha lavorato nel settore giovanile della Salernitana e

ha allenato l’Arzanese in C2. Ora è lanciato verso la promozione. Nel suo staff ci sono il vice Salvatore Lorenzo, il preparatore Peppe Ambrosio e quello dei portieri Franco Senatore. «Non è facile allenare nella propria città, ma le emozioni che sto vivendo sono uniche. Se resto in futuro? Dipenderà dal presidente. In ogni caso, gli sarò riconoscente per sempre», osserva Fabiano. I gioielli La coppia d’attacco è formidabile, ha segnato, finora 29 reti: 14 le ha firmate Franco Longo, il, capitano, e altre 15 Giuliano Alma. In squadra, comunque, ci sono anche diversi giovani già sott’osservazione da parte di diversi club di categoria superiore: Fabiano, Esempio, Gioffré e Lonoce, quelli più rappresentativi, titolari inamovibili.