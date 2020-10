L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Potenza. Dopo il rinvio della trasferta di Palermo a data da destinarsi, la squadra lucana è tornata ad allenarsi sul terreno del “Viviani”. I tamponi non hanno fatto emergere altre positività rispetto a quelle di Marchegiani e Fontana. Il prossimo match contro la Casertana non sembra in discussione.