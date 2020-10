L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caos attorno a Juventus-Napoli. Mentre De Laurentiis ribadisce la propria linea, anche la Lega tiene il punto. Domani il giudice sportivo Mastrandrea notificherà, con ogni probabilità, il 3-0 a tavolino in favore della Juventus. Il patron dei partenopei ha già fatto sapere che ricorrerà in tutte le sedi e ha anche minacciato causa alla Lega del presidente Dal Pino. Ancora la Lega: «Non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita. La “ratio” del protocollo resta, quindi, quella di consentire la disputa di tutte le partite e conseguentemente la conclusione regolare della Serie A TIM». Lo scontro è anche politico: le istituzioni mettono sotto accusa il Napoli per una sorta di mancata lealtà proprio dopo aver condiviso l’ultima decisione della Lega.