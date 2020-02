L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni dei tecnici Pergolizzi e Gabriele. Il tecnico rosa afferma: «Una buona prestazione contro un ottimo Messina. Questa vittoria vale doppio per il valore degli avversari a cui faccio i complimenti. Errori arbitrali? Non commento: chi viene qui al Barbera ha sempre da lamentarsi. Sono contento della vittoria, ma possiamo fare di più. Loro hanno tenuto meglio il campo nel primo quarto d’ora, noi meglio nella ripresa». Decisamente più polemico il tecnico peloritano: «L’arbitro ci ha confessato a fine partite di aver sbagliato. Lui ha sbagliato e noi abbiamo preso due gol: sul primo c’era un fallo netto sul nostro portiere, sul secondo il contropiede del Palermo è nato da un altro fallo subito da un mio giocatore. Non so se l’arbitro ha diretto male in generale, sicuramente gli errori decisivi li ha commessi a nostro discapito. Penso che meritassimo di più per quanto fatto vedere in campo. Non ricordo alcuna parata importante del nostro portiere».