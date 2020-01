L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. Nonostante Ricciardo si sia allenato a parte nella giornata di ieri, col Roccella dovrebbe essere regolarmente al suo posto. La rifinitura di oggi sarà decisiva per determinare le sue condizioni. La difesa sarà a 3 con Peretti, Lancini e Crivello. Sugli esterni di centrocampo agiranno Langella e Martinelli. Il resto è da decidere: il tecnico rosanero ha provato il 3-4-1-2, il 4-3-3 e il 3-5-2. Nel primo caso accanto a Martin dovrebbe esserci Mari, con Ambro o Silipo sulla trequarti. In caso di tridente, il ballottaggio riguarderebbe i 2001 Silipo e Felici. Nel caso in cui si dovesse optare per un centrocampo a 5, gli interni sarebbero Mauri e Kraja.