L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Francesco Galati, allenatore del Roccella, in vista della trasferta di Palermo: «La fiducia sta emergendo grazie alla forma della mia squadra. I problemi del Palermo? Sono ancora primi, figuriamoci se non li avesse. Noi andremo sereni a fare la nostra gara, sapendo che questa non è una partita come le altre, è speciale per società e per l’ambiente. Khoris e Perkovic? Potrebbero giocare entrambi dall’inizio nel nostro 3-5-2. Stesso modulo del Palermo? Se così sarà, vorrà dire che giocheremo a specchio e alla fine vedremo chi è… il pi bello. Se c’è un aspetto positivo della mia squadra è che sa adattarsi subito a come gioca l’avversario. Di sicuro, non mi fido delle loro difficoltà. Hanno attaccanti fortissimi e in settimana ci siamo preparati molto sui loro movimenti».