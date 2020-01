L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla sperimentazione del VAR in Serie B. In occasione di Cremonese-Venezia, in programma allo stadio Zini alle 15, parte la fase off-line (quindi senza interventi sulle decisioni prese in campo) del Video Assistant Referee anche nella serie cadetta. La fase proseguirà per l’intero girone di ritorno e toccherà tutti i campi. La formazione arbitrale è necessaria, oltre che prevista dal protocollo Ifab, per inserire la tecnologia dai prossimi playoff e playout, preludio all’introduzione definitiva del Var nella stagione 2020-21 della B. La novità è stata salutata dal presidente della Lega B, Mauro Balata, con grande soddisfazione: «Il Var garantisce trasparenza, tranquillità e inoltre promuove la cultura della lealtà sportiva, della correttezza e della continuità del gioco, caratteristica che produce spettacolo» ha detto Balata. «Si tratta di una strumentazione fondamentale per accompagnare il processo di crescita che sta caratterizzando il brand Serie B».