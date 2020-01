L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Christian Langella, centrocampista del Palermo. Dopo un girone d’andata fatto di ombre, nella ripresa del campionato l’ex Bari è stato il giocatore più determinante e a testimoniarlo sono i 2 gol consecutivi messi a segno contro Marsala e San Tommaso. Col Roccella sarà proposto come ala destra, da cursore tutto fascia. Tra gli under arrivati quest’estate a Palermo, Langella era uno di quelli sui quali tecnico e società facevano maggiore affidamento, per il semplice motivo che il ragazzo aveva già giocato e vinto la Serie D col Bari. Nella prima parte di stagione, Pergolizzi ha sempre preferito schierare Kraja. Adesso le cose sembrano cambiate.