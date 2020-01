L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “L’Atalanta ha esercitato il diritto di riscatto per Duvan Zapata (28), attaccante colombiano arrivato a Bergamo dalla Samp nell’estate del 2018 in prestito oneroso biennale (14 milioni) a cui, ieri, ne sono stati aggiunti altri 12 – in anticipo di qualche mese – con cui i nerazzurri si sono assicurati il cartellino. «Ringrazio il club per questa iniezione di fiducia – ha dichiarato l’attaccante colombiano -. Stiamo costruendo qualcosa di importante e possiamo toglierci tante soddisfazioni».

SOGNO QUINTERO. Il Genoa pensa al ritorno, in difesa, di Sebastien De Maio (32), ma nel mirino c’è fi nito pure Federico Ceccherini (27) della Fiorentina, corteggiato pure dal Verona. Il vero grande sogno dei rossoblù si chiama Juan Fernando Quintero (26), trequartista del River Plate che il presidente Preziosi punta a riportare in Italia in prestito con diritto di riscatto.

LECCE, DOPPIO COLPO. Il Lecce ha chiuso, come annunciato, per il ritorno in Italia di Afriyie Acquah (28), che torna dallo Yeni Malatyaspor in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Le visite sono in programma nei primi giorni della settimana che sta per aprirsi, subito dopo la gara contro l’Inter. Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il passaggio di Riccardo Saponara (28), dalla Fiorentina via Genoa: ceduto al Gubbio, invece, il lituano Edgaras Dubickas (22).

FATTORE SCARAMANZIA. A Brescia è tutto fatto per Birik Bjarnason (31), ma complice il venerdì 17 (e la scaramanzia del presidente Cellino) non è stato convocato per la gara col Cagliari e sarà annunciato solo oggi: in entrata resta nel mirino Miha Zajc (26), del Fenerbahçe. Il club sardo, dal canto suo, continua a pensare a Marko Pjaca (24) e per l’attacco non molla Andrea Pinamonti (20) che libererebbe Alberto Cerri (23) per la Spal. Ma la Spal, intanto, aspetta di capire il sudoku offensivo dell’Inter. Sì, perché il club di Ferrara sarebbe in prima fila per il prestito di Sebastiano Esposito (17), già 8 presenze tra Serie A, Champions e Coppa Italia coi big. L’accordo con il Torino per la doppia operazione legata a Kevin Bonifazi (23), difensore, e Iago Falque (30), esterno offensivo, è stato trovato, ma ancora sono i dettagli a ballare: ed è qui, che se da un lato la Fiorentina continua a riflettere per l’azzurrino, c’è da fare attenzione al Sassuolo che, dopo lo stop di Gian Marco Ferrari (27) potrebbe tornare sul mercato. In attacco, resta la candidatura di Gianluca Caprari (26) della Samp. I viola, intanto, mantengono nel mirino sia Alfred Duncan (26) di proprietà degli emiliani che Soualiho Meité (25) del Torino, restando vigile su Valentin Rongier (25) del Marsiglia”.