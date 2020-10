L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rinvio di Palermo-Potenza.

A deciderlo la Lega, che ha preso atto, come si legge nel comunicato, che «sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2, e in considerazione altresì della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale-ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21 ottobre 2020 nella quale si evidenzia “che si è in presenza di un cluster di infetti” nel Palermo…la Lega dispone il rinvio».





Il Palermo, dopo una giornata fitta di colloqui con la Lega, è riuscito a far passare una linea interpretativa che è stata accolta dai vertici, non considerando nel conteggio i “giovani di serie”.