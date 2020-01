L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rinnovato momento negativo del Palermo. I rosa ottengono solo un pareggio sul campo del San Tommaso e l’eventuale vittoria del Savoia porterebbe i campani a -1 dai rosa. Pergolizzi a fine gara ha sottolineato: «Sono scontento e rammaricato perché ci vuole attenzione. Se non si chiudono le gare può succedere che l’avversario ti punisca come ha fatto il San Tommaso a cui diamo merito. La prestazione è quella che abbiamo sempre fatto fuori casa, ovvero rischiando poco e facendo il gol, stavolta però abbiamo subito la seconda rete stagionale in trasferta». Al vantaggio siglato da Langella, ha risposto il colpo di testa di Alleruzzo. A fine gara i 100 tifosi rosanero delusi urlano: «Meritiamo di più».