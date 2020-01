L’edizione odierna del “Corriere del Veneto” riporta le dichiarazioni di Maurizio Domizzi, ex capitano del Venezia. I playout della scorsa stagione? «Una farsa dai, come altro si può commentare?. Moreo al Pordenone? «Si tratta di un attaccante che può giocare sia come spalla di Strizzolo, sia al posto di Strizzolo: ha il fisico da centravanti ma non è un uomo d’area, è un generoso, è uno a cui piace attaccare la profondità e sacrificarsi per la squadra. È un ragazzo il cui spirito si sposa alla perfezione con il gruppo costruito da Tesser. Non segna molto? Non è un bomber, ma ripeto: per il tipo di interpretazione del 4-3-1-2 dei ramarri ci sta appieno». Ha la sensazione che Tacopina stia per mollare? «Da fuori non posso saperlo, però diciamo che ci sono certe sensazioni. Quando le cose le leggi, più volte, alla fine magari qualcosa di vero c’è. E sarebbe un peccato, perché lui ha fatto tanto».