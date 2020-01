L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “La battaglia per Lorenzo Tonelli (29) è a tre: la Sampdoria, che sperava di avere il giocatore già a disposizione di Ranieri in vista della gara col Brescia, ancora non ha trovato l’intesa col Napoli, che non intende liberare il giocatore a zero euro. Ed è per questo che Spal e Lecce stanno provando a rosicchiare terreno, bruciando sul tempo il diretto concorrente. Il club salentino è ancora in attesa di una risposta da parte del Torino per Koffi Djidji (27) e proprio per questo continua a guardarsi intorno per cercare di consolidare quanto prima il reparto difensivo di Fabio Liverani. Si lavora con la Fiorentina per riuscire ad arrivare a Riccardo Saponara (28), in uscita dal Genoa: le diplomazie sono al lavoro, dopo le frizioni estive fi glie del mancato ritorno di Lorenzo Venuti (24) in giallorosso. In alternativa resta sempre aperta la strada che porterebbe al ritorno in Italia di Omar ElKaddouri (29), belga che il Brescia portò in Italia dall’Anderlecht nel luglio del 2008.

GIALLI D’INVERNO. Da San Pietroburgo, intanto, si è fatto sentire il presidente del club Alexander Medvedev, a proposito del possibile ritorno alla base di Emiliano Rigoni (26), che in estate si era aggregato alla Samp: «Il contratto di prestito prevede che entrambe le società abbiano diritti e doveri. Ora la palla passa agli italiani e saranno loro a decidere sul calciatore». Non sembra trovare soluzione, per il momento, il giallo che si è venuto creando, circa il tesseramento di Simon Skrabb (24), finlandese del Norrkoping. E’ arrivato a Brescia nei giorni scorsi per sottoporsi alle visite mediche, ma il tesseramento non si è mai completato. Dal club, fanno sapere che tutto sarebbe riconducibile al transfer che ancora deve arrivare, ma la sensazione è che in realtà qualcosa si sia inceppato, da capire se in via definitiva o meno. Il presi

dente Cellino sta poi ancora cercando di riportare in Italia Miha Zajic (25), trequartista che proprio un anno fa, nel mercato invernale, è passato dall’Empoli al Fenerbahce per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro.

MIRE DALL’URUGUAY. Il Nacional, intanto, ha messo nel mirino Alan Empereur (25), figlio del vivaio della Fiorentina che lo ha portato in Italia dall’Atletico Mineiro nel 2011. Il centrale difensivo brasiliano, attualmente ai box per un infortunio al bicipite femorale, avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento, ma c’è da lavorare sul piano dell’intesa. I contatti sono stati avviati: per quanto complicato, si tratta comunque di una pista concreta alla quale si sta lavorando. Il Parma ha presentato ieri Jasmin Kurtic (31), mentre la Spal aspetta domani per ufficializzare il passaggio di Bryan Dabo (27) dalla Fiorentina che oggi incrocerà in campionato.

DUNCAN, ADDIO POSSIBILE. Il Sassuolo, invece, sta cominciando a metabolizzare l’idea di poter rinunciare a Alfred Duncan (26) già in questa sessione di mercato. Lo ha fatto capire senza mezzi termini il tecnico De Zerbi, pur consapevoli le possibili pretendenti – i viola sono davanti – che servirà l’offerta economica giusta per far sedere la dirigenza al tavolo della trattativa. Il Genoa, intanto, risale la china per strappare Patryk Klimala (21), centravanti polacco dello Jagiellonia, al Celtic. La speranza è quella di aver individuato il nuovo Krzysztof Piatek (24), che dal club rossoblù ha spiccato il volo e che è assistito dallo stesso manager del ventunenne finito in testa alle preferenze dei dirigenti di Preziosi”.