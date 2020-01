L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “Trattativa in corso tra il Livorno e l’attaccante uruguaiano dello Standard Liegi Felipe Nicolás Avenatti (26), già con l’attuale direttore sportivo dei toscani Vittorio Cozzella che lo aveva valorizzato nella sua lunga e fruttuosa esperienza alla Ternana sotto la gestione Longarini. Svincolatosi dal club umbro, Avenatti era passato al Bologna dove aveva debuttato in serie A il 4 febbraio 2018 subentrando ad Andrea Poli durante il secondo tempo della gara di campionato con la Fiorentina. L’estate successiva l’attaccante uruguaiano aveva accettato il trasferimento al club belga del Kortrijk e poi era stato ingaggiato dall’attuale sua società lo Standard Liegi sottoscrivendo un triennale. Il calciatore, anche in passato inseguito dal presidente Spinelli, potrebbe essere un tassello importante del Livorno in ricostruzione per tornare a lottare per la salvezza.

PESCARA A TUTTO CAMPO. In attesa di poter mettere le mani su una prima punta, il Pescara è più che mai proiettato a sfoltire un organico che conta più di trenta calciatori. Nelle prossime ore dovrebbe essere definita la cessione di Matteo Brunori (25) che è nel mirino della Juventus Under 23 che, tuttavia, deve prima cedere qualche over in rosa. L’interesse è concreto, ma l’operazione non è ancora chiusa. Sempre in uscita, lascerà l’Abruzzo anche il difensore laterale Davide Vitturini (22) che a breve dovrebbe trasferirsi alla Viterbese. La prossima settimana ci sarà la risoluzione anticipata dei prestiti di Andrea Cisco (21) che tornerà al Sassuolo per essere girato al Gubbio o al Novara e di Svante Ingelsson (21) che tornerà all’Udinese, per essere poi probabilmente girato nuovamente in prestito. Destinato a tornare in Abruzzo il difensore uruguaiano Edgar Elizalde (20) che nella prima parte di stagione ha avuto poco spazio con il Catanzaro in Lega Pro. In entrata, per l’attacco, restano nel mirino dei dirigenti pescaresi Stefano Moreo (26),

Marcello Trotta (27) e gli ex attaccanti del Delfino Federico Melchiorri (32) e Stefano Pettinari (28). Il Pescara proverà a chiudere la trattativa la prossima settimana per regalare a Zauri la punta prima della gara con la Salernitana. Il Frosinone pare abbia chiuso nelle ultime ore un colpo per puntellare il reparto difensivo: arriverebbe dall’Ascoli il laterale sinistro Salvatore D’Elia (30). Nel Pisa Danilo Soddimo (32) e Luca Vido (22) hanno superato le visite mediche e ieri si sono allenati per la prima volta con i nuovi compagni di squadra. L’ufficialità del trasferimento è prevista nei prossimi giorni. In uscita Ramzi Aya (29) verso la Salernitana. Anche per Francesco Lisi (30) l’interesse della Cremonese è tutt’altro che sfumato.

COSENZA SU OMEONGA. Il Cosenza accelera su Stephane Omeonga (24) centrocampista centrale di proprietà del Genoa, attualmente in Belgio nel Cercle Brugge, già inseguito lo scorso anno. Il presidente Guarascio dovrà fare più di uno sforzo per accontentare Braglia se intende giocarsi la permanenza in serie B. Per l’attacco alla fine potrebbe spuntarla il franco-angolano M’Bala N’Zola (24) del Trapani, che il ds Trinchera conosce bene per averlo avuto nella Virtus Francavilla. Nel frattempo il Cosenza ha ceduto in prestito all’Acr Messina il giovane attaccante della Primavera Eugenio Licciardello (19). A proposito del Trapani, ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Alessandro Buongiorno (20), difensore del Torino; sono ad un passo quelli di Nicola Dalmonte (22), attaccante del Genoa, Mamadou Coulibaly (20), centrocampista dell’Entella e Matias Laba (28), mediano dell’Union La Calera. Possibile l’arrivo di un altro terzetto di sudamericani: si tratta di Danilo Ortiz (27), difensore dell’Elche, Ivan Rossi (26) ed Emiliano Purita (22), centrocampisti di River Plate e San Martin”.