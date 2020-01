L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Sarei un pazzo se dicessi che va tutto bene. Sono convinto che senza quella disattenzione sul gol avremmo vinto la partita. Non si è visto nulla di diverso rispetto alle altre prove in trasferta: abbiamo rischiato poco, segnato il nostro “golletto”. Avremmo dovuto raddoppiare, non ci siamo riusciti e diamo merito al San Tommaso per aver lottato fino alla fine. Più che scontento per il risultato, sono deluso per la poca concentrazione. Una squadra come la nostra non può permettersi questi errori. Come giudico la prova di Floriano? E’ stato tutta la settimana con l’influenza, voleva giocare, gli ho dato la possibilità di farlo, ma deve trovare la condizione ideale». Più che deluso, Alberto Pelagotti si è detto arrabbiato: «Sul gol del San Tommaso non eravamo messi bene, ci siamo abbassati troppo lasciando troppo campo libero. Sappiamo di essere i più forti, la classifica lo dimostra, ma non dobbiamo pensare sempre in negativo, altrimenti i risultati non arrivano. Torniamo a essere quelli delle dieci vittorie consecutive di inizio campionato», ha detto il portiere rosanero. Umore decisamente migliore in casa irpina: «Sono orgoglioso della mia squadra, che ha saputo tenere testa alla capolista, rischiando qualcosina soltanto nel primo quarto d’ora. Poi abbiamo preso le misure ai rosanero – ha commentato Stefano Liquidato, il tecnico del San Tommaso – se avessimo perso sarebbe stato uno scandalo. La classifica ci penalizza troppo, gradino dopo gradino recupereremo qualche posizione».