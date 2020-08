L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Serve un giocatore che trascini la squadra a suon di gol e per questo motivo pare tornata di moda l’idea Simone Corazza.

Alcuni rumors dicono che gli uomini mercato rosanero stanno lavorando per garantire altri tre tasselli entro la fine della settimana per arrivare al ritiro di lunedì prossimo con almeno 18 elementi in orgaico.