L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Boscaglia ha già fissato le sue priorità per avere un organico in grado di lottare per il primo posto. Il tecnico vuole un top di categoria per ogni reparto e ha indicato i nomi di prima fascia: Marco Chiosa e Luca Mazzitelli della Virtus Entella.

Per il difensore c’è qualche speranza in più, ma per il centrocampista di proprietà del Sassuolo la strada diventa in salita. I buoni uffici tra Sagramola e il presidente Gozzi potrebbero favorire la trattativa per Chiosa.

L’alternativa per il reparto difensivo è Ivan Marconi del Monza, mentre quella per il centrocampo è Davide Agazzi del Livorno.