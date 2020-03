L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza la situazione dei calciatori del Palermo in prestito. Sono sette a titolo temporaneo e sono tutti under: Fallani, Peretti, Kraja, Langella, Felici, Silipo, Lucca. Gli ultimi due sono quelli più certi di essere riconfermati. Con la Roma c’è un discorso aperto da gennaio per Silipo, mentre Lucca è in scadenza col Torino e non intende rinnovare. Per Felici molto dipenderà dal destino del Lecce: se resta in Serie A la strada per un rinnovo del prestito è più agevole. Per Peretti, Kraja e Langella la politica della società è di riconfermare i prestiti con dei titoli di opzione per il futuro.