Gazzetta dello Sport: “Palermo sciupone. Corini è diviso: «Grande partita, ma che peccato…»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’occasione sciupata dal Palermo contro la Cremonese.

«Da una parte c’è il rammarico per non essere riusciti a portare via i tre punti da Cremona, dall’altra però c’è anche la consapevolezza di avere giocato una grande partita con una squadra davvero forte». Queste sono le parole di Eugenio Corini al termine della sfida allo Zini con la Cremonese.

È evidente però che nello stato d’animo del tecnico dei rosanero prevalga la delusione per un risultato che dopo i primi 45 minuti di gioco sembrava in cassaforte. Due a zero in undici contro dieci, un netto predominio sul piano del gioco. Invece ad inizio ripresa in meno di un minuto e mezzo (dal 4′ al 6′) ]a Cremonese è riuscita a fare due gol riportando il risultato in parità, risultato che è rimasto fermo sul 2-2 anche sino al triplice fischio dell’arbitro.