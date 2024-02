Gazzetta dello Sport: “Altro pareggio interno per la Primavera del Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Primavera del Palermo.

Altro pareggio interno per la Primavera del Palermo, bloccata dal Perugia e ancora un gol fatale subito nel finale che lascia l’amaro in bocca. Per i rosanero continua l’astinenza di vittorie: nel 2024 solo pareggi e sconfitte. Ieri, al Pasqualino di Carini, dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Di Benedetto aveva trovato il gol del vantaggio al 26’, grazie a Di Mitri, bravo a correggere un preciso traversone di Mattaliano.

Poco dopo (33’) rosso diretto per Luckunas e Perugia in dieci uomini, ma nonostante l’inferiorità numerica, in pieno recupero gli umbri sono riusciti ad acciuffare il gol del pareggio con Patrignani che da fuori area ha azzeccato la traiettoria vincente superando Cutrona per l’1-1. In classifica il Palermo è a quota 26 e rimane a 5 punti dalla zona playoff, occupata da Napoli e dallo stesso Perugia. Sabato prossimo, rosanero di nuovo in casa, contro l’Ascoli.