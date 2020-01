Oggi, 19 gennaio, alle 15 il Palermo ospiterà il Roccella per la 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie D. I rosanero, viste le tante assenze in difesa, dovrebbero scendere in campo con un inedito 3-4-3; gli ospiti dovrebbero rispondere con il consueto 3-5-2. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Così alle 15 in campo al Barbera Ecco le probabili formazioni della sfida odierna che sarà arbitrata da Sfira di Pordenone:

PALERMO (3-4-3) Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Floriano. All. Pergolizzi.

ROCCELLA (3-5-2) Scuffia; Mbaye, Coluccio, Liviera; Faiello, Capellini, Kamara, Pascuzzi, Malerba; Khoris, Perkovic All. Galati.