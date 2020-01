Notte fonda per il Napoli che non riesce a superare più il periodo negativo, la squadra di Gattuso ieri è stata battuta in casa per 0-2 dalla Fiorentina. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” svela un retroscena clamoroso, se Ancelotti fosse stato libero sarebbe stato richiamato per prendere il posto dell’ex tecnico del Palermo. Il patron partenopeo è furioso, dopo la partita ha chiamato l’allenatore per comprendere alcune scelte tattiche che non gli sono piaciute. Tra tutte quella di schierare Luperto sulla fascia sinistra, per poi rimetterlo al centro dopo mezz’ora di partita, spostando Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce di difesa. Di certo l’ambiente in casa Napoli non è per nulla sereno.