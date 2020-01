La situazione d’emergenza in difesa che si ritrova a vivere il Palermo, per ora, non porta a reperire almeno un altro terzino sul mercato. «Nella vita ci sono degli esami e questo potrebbe essere uno di quelli, anche per valutare le alternative – continua il tecnico – . Dopo la partita potrò rispondere, prima no». Il pareggio del Savoia la scorsa settimana, potrebbe avere fatto anche da vitamina per una ripartenza di slancio. «È normale che ci abbia fatto piacere il risultato del Savoia. Ci sono state alcune partite in cui ha vinto al 94’ e stavolta ha pareggiato, così come altre volte noi abbiamo tenuto l’1-0 fuori casa, mentre sabato scorso abbiamo pareggiato a due minuti dalla fine. Ogni partita è diversa dall’altra, ma l’obiettivo è sempre lo stesso».