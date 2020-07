L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla anche quella questione Renzo Barbera per il Palermo. Inizia la settimana decisiva che dovrebbe mettere la parola fine alla telenovela sull’impianto necessario al Palermo.

Il primo round si disputerà domani in consiglio comunale, quando arriverà direttamente il sindaco Leoluca Orlando per discutere della concessione con i consiglieri.

La scorsa settimana il presidente rosanero Mirri ha auspicato che il tema della convenzione del Barbera non diventi un caso politico. Se il consiglio non dovesse dare il via libera alla concessione – scrive il quotidiano -, sarà Orlando in prima persona a firmare un documento che concederà il Barbera al Palermo per il prossimo anno, con la discussione per la convenzione per i prossimi sei anni rinviata nei prossimi mesi.