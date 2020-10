Gazzetta dello Sport: "Palermo-Potenza forse si giocherà per i 4 Primavera. Segretario Lega Pro «Conta la distinta»"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla possibilità che Palermo-Potenza venga disputata.

Ecco le dichiarazioni di Emanuele Paolucci, segretario generale della Lega Pro:

«Tutti i giovani di serie impegnati con la prima squadra vanno considerati alla stregua dei calciatori inseriti in lista. Il concetto di rosa usato nel regolamento, è volutamente ampio. Ad ogni modo, si analizza caso per caso. Ci sono i professionisti e i giovani di serie. Per i primi fanno fede i tamponi, per i secondi le distinte: non possiamo fare altrimenti. Aggiungo per chiarezza che 13 devono essere i giocatori negativi, non i disponibili: gli infortunati, per intenderci, non contano.

Dispiace per quello che sta passando il Palermo: c’è massima collaborazione e solidarietà da parte di tutti. Stiamo vivendo una situazione molto complica, difficile da gestire sia per chi ha casi di positività che per gli avversari di turno».