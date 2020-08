L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del mercato del Palermo. Saraniti si avvicina al Palermo. L’attaccante palermitano sembra orientato ad accettare la proposta del club di viale del Fante – scrive il quotidiano -, il che lo porterebbe per la prima volta in carriera ad indossare la maglia della squadra della sua città.

Tra le parti si è anche parlato di soldi e le distanze sono minime. Sagramola e Castagnini vorrebbero definire prima l’allenatore, ma sulle qualità del centravanti non sussitono dubbi. Il nodo da risolvere riguarda il contratto in essere con il Lecce: Saraniti andrà in scadenza nel 2021. Va trovata una soluzione in questo senso che però non sembra un grosso ostacolo, anche perché il Lecce ha tutto l’interesse a cedere il trentunenne centravanti palermitano.