L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione allenatore per il Palermo. L’Entella e Boscaglia discutono la rescissione del contratto.

Il presidente dell’Entella Gozzi – scrive il quotidiano – aveva preannunciato

una schiarata entro ieri sera, ma al momento si trova all’estero e non tornerà in Italia prima di domani.

Boscaglia è rientrato in Sicilia per trascorrere qualche giorno di vacanza in famiglia, in attesa di conoscere il proprio destino che presto potrebbe tingersi di rosanero.