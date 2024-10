Gazzetta dello Sport: “Palermo, ossessione Dionisi: «Vincere in casa»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che oggi affronterà la Reggiana e sulle parole di Dionisi.

Il “Barbera” è diventato un campo da riconquistare per il Palermo, che non vince in casa dallo scorso febbraio (eccezion fatta per il successo sulla Sampdoria ai playoff). La sfida di oggi contro la Reggiana è vitale: un’ulteriore battuta d’arresto allontanerebbe le prime posizioni e aumenterebbe il malcontento tra i tifosi. Il Palermo è una delle tre squadre di campionato, insieme a Frosinone e Cittadella, a non aver ancora festeggiato una vittoria in casa, un dato che preoccupa non poco Alessio Dionisi.

Nei tre match casalinghi contro Cosenza, Cesena e Salernitana, i rosa hanno raccolto solo due pareggi e una sconfitta, segnando un solo gol con Di Mariano. Dionisi, senza Brunori (out per un problema al tallone), dovrà trovare soluzioni offensive per evitare che le strategie estive siano messe in discussione. «Sappiamo di aver reso meno delle aspettative», ha dichiarato il tecnico, «ma abbiamo le qualità per migliorare. Oggi non siamo in linea, ma la squadra ha il potenziale per fare di più».

Le scelte di Dionisi

In attacco, Henry guiderà il tridente, affiancato da Insigne, in grande forma, e Di Francesco, mentre Di Mariano sarà un’opzione da inserire in corsa. A centrocampo, Verre è recuperato, ma partirà dalla panchina, con Ranocchia favorito dal primo minuto. In difesa, resta il ballottaggio tra Ceccaroni e Lund per il ruolo di terzino sinistro.

Dionisi carica l’ambiente: «È arrivato il momento di vincere in casa. Dipende solo da noi, basta». Davanti, la Reggiana arriva al “Barbera” dopo aver già sconfitto il Frosinone, pronta a mettere alla prova la determinazione dei rosa in una gara che potrebbe dare una svolta alla stagione del Palermo.