Gazzetta dello Sport: “Palermo-Reggiana, le probabili formazioni”

Il Palermo di Dionisi e la Reggiana di Viali si affrontano oggi in una gara che può dare una svolta alla stagione dei rosanero, alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo schiererà Henry come terminale offensivo, supportato ai lati da Insigne e Di Francesco. A centrocampo, il trio formato da Segre, Gomes e Ranocchia, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da Baniya e Nikolaou, con Diakité e Ceccaroni (in vantaggio su Lund) sugli esterni. Tra i pali confermato Desplanches.

PALERMO

Panchina: 46 Sirigu, 18 Nedelcearu, 3 Lund, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 14 Vasic, 29 Peda, 26 Verre, 19 Appuah, 7 Di Mariano, 21 Le Douaron

Allenatore: Dionisi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Brunori, Saric, Lucioni, Blin, Gomis, Di Bartolo

REGGIANA

Panchina: 1 Motta, 17 Libutti, 87 Nahounou, 31 Sampirisi, 29 Urso, 16 Reinhart, 8 Cigarini, 27 Maggio, 18 Okwonkwo, 30 Vergara, 90 Portanova, 23 Pettinari

Allenatore: Viali

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Cavallini, Kabashi, Sposito, Rozzio, Gondo