Gazzetta di Reggio: “Palermo-Reggiana, l’odissea dei 220 tifosi granata in arrivo al Barbera”

L’edizione odierna de La Gazzetta di Reggio celebra la dedizione dei tifosi della Reggiana, che nonostante costi elevati e difficoltà logistiche sono pronti a intraprendere un lungo viaggio verso Palermo per sostenere la squadra. Ben 220 supporter granata sono attesi sugli spalti del “Renzo Barbera”, pronti a incoraggiare i propri beniamini anche lontano da casa.

Secondo quanto riporta il quotidiano, il costo medio per ciascun tifoso si aggira tra i 200 e i 250 euro, una spesa che copre biglietti aerei, trasporti locali e pernottamenti necessari per raggiungere in tempo lo stadio palermitano. Alcuni viaggeranno da Parma, altri da aeroporti sparsi in Italia, cercando di organizzare coincidenze e spostamenti con orari serrati.

Questa trasferta si colloca in un periodo impegnativo per la Reggiana, che è chiamata a confrontarsi con una serie di partite consecutive fuori casa, inclusi gli impegni contro Cosenza e Bari. In tale contesto, il supporto della tifoseria si rivela fondamentale per infondere energia alla squadra. Oltre ai viaggi individuali, alcuni tifosi si stanno organizzando in pullman e minivan, dimostrando ancora una volta un legame inossidabile con i colori granata.

La società ha voluto manifestare la propria vicinanza ai supporter, e il presidente Carmelo Salerno, accompagnato dal direttore generale Giuseppe Panciroli, ha riconosciuto il sacrificio dei tifosi, apprezzando il loro impegno nel non far mai mancare il proprio sostegno alla squadra, indipendentemente dalle difficoltà logistiche. Per i tifosi della Reggiana, questa trasferta non è solo una partita: è un’ulteriore prova della loro passione e della volontà di essere accanto alla squadra in ogni sfida, in casa e lontano.