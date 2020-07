L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sul mercato del Palermo. In questo periodo, tra le trattative più spinose in casa rosanero, figura quella con il giovane attaccante Lucca.

Se la trattativa dovesse saltare, la dirigenza del Palermo virerebbe su Zan Celar, attaccante sloveno di proprietà della Roma e in prestito alla Cremonese. 21 anni, si tratta dell’ex stella della Primavera giallorossa con la quale ha realizzato 28 gol in 27 presenze due stagioni fa, un rendimento che gli valse anche una presenza in Serie A. Il giovane è un’altra scoperta di Armir Ruznic, procuratore che portò in Sicilia Ilicic oltre alla colonia slovena. L’ipotetico arrivo di Celar potrebbe, comunque, non escludere la permanenza di Lucca, per creare una coppia di prime punte giovani alle spalle di un centravanti esperto.