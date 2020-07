L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle parole di Giacomo Tedesco, quest’ultimo intervenuto in merito agli allenatori accostati al Palermo, da Caserta fino ad arrivare a Pecchia: «Sono 2 allenatori molto validi e penso che possano fare al caso del Palermo. Per chi faccio il tifo? Per entrambi, farei un torto a uno dei due se mi schierassi. Spero solo che il prossimo allenatore rosanero sia uno di loro».

Tedesco ha giocato con Caserta a Catania nel 2007. Con Pecchia, invece, è stato compagno di reparto a Napoli, nella stagione 2000/01. «Due compagni di reparto disponibili e intelligenti. Al Catania, all’inizio di quella stagione, ho fatto coppia in mezzo al campo con Caserta. Poi lui sitrasferì a Palermo. Con Pecchia, invece, eravamo addirittura compagni di stanza e passavamo molte ore assieme. Solo che durante i ritiri che precedevano le partite, lui sgobbava sui libri per diventare avvocato, mentre io giocavo alla play station. Approfittava dei ritiri perché durante la settimana,tra allenamenti e famiglia, aveva poco tempo a disposizione. È diventato un bravo allenatore, così come Caserta che negli ultimi tempi si è imposto all’attenzione nazionale.

Sono convinto che entrambi abbiano le carte in regola per riportare in alto il Palermo. La squadra è stata costruita per la D, ma con tanti elementi di categoria superiore. Tutte le formazioni che vincono hanno una buona base di partenza. Credo che con pochi innesti di qualità il Palermo possa compiere il doppio salto di categoria».