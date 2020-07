L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sul gioiello del Catania Biondi, quest’ultimo accostato più volte al Palermo. 21 anni ma grande maturità. Si tratta di un giocatore molto costante e duttile che in stagione ha giocato da terzino destro, in mediana, da trequartista, ma soprattutto da esterno alto nel 4-2-3-1. Sicuramente, dopo l’ottima stagione, il giovane sarà cercato da altri club, tra cui lo Spezia del dg Guido Angelozzi che ha espresso pubblicamente un apprezzamento nei suoi confronti. Biondi, se potesse, rimarrebbe a Catania, ma il cambio di società non dà sicurezze e quindi potrebbe essere ceduto per far cassa.

A metà stagione s’erano interessati a lui anche il Cittadella ed il Sassuolo che l’avrebbe poi girato in B. Situazione da monitorare in attesa di conoscere il futuro del giocatore.