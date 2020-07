L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione del giovane attaccante Lucca in casa Palermo. Infatti, tra la dirigenza rosanero e l’agente del giocatore i discorsi sono ancora aperti. Tra le richieste del giocatore vi è la garanzia di un certo minutaggio, senza che il ragazzo venga considerato semplicemente un giovane da lanciare. Valutazioni in corso, con Sagramola e Castagnini che credono molto nel ragazzo che quest’anno ha realizzato un gol in tre presenze, subentrando sempre dalla panchina, evidenziando solo parte del suo repertorio e che vorrebbe rendersi protagonista alla sua prima esperienza in un campionato professionistico. Sono perciò attese novità su questo fronte.