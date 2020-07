L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si soffermata sulla situazione, in casa Palermo, del giovane attaccante Lucca. Se in passato l’operazione era apparsa molto più semplice, adesso, le cose sono cambiate. Il giovane, arrivato a gennaio con un contratto in scadenza con il Torino, sembrava aver aperto le porte al club rosanero, facendo pensare a una corsia preferenziale e ad un accordo da raggiungere in breve tempo, visti anche i buoni rapporti tra i dirigenti rosanero ed il suo agente, Imborgia.

Le parti, invece, stanno ancora discutendo, non solo per motivi di natura economica ma anche per motivazioni legate alle richieste di altre garanzie. Niente è ancora scritto, ma il tempo rischia alla lunga di diventare un cattivo alleato.