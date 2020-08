L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. In attacco resta in piedi la pista Corazza, ma c’è un’ipotesi suggestiva che riguarda Stefano Pettinari.

Sull’attaccante ci sono diversi club di B. Ma se in viale del Fante si è deciso per un sacrificio economico soprattutto per l’attaccante, non è da escludere che il club possa tirare fuori l’asso dalla manica.