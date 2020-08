L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Tra arrivi, visite mediche e tamponi, sono ore frenetiche in casa Palermo. Ieri pomeriggio sono tornati in città Doda, Lucca, Peretti e Fallani, e in serata è atterrato Marconi. Il difensore stamattina sosterrà i test medici e poi si recherà in sede per firmare un contratto biennale.

A breve tornerà anche Silipo, un altro under protagonista nella passata stagione. L’ex Trapani Rizzo, infine, dovrebbe aggregarsi ad inizio settimana.