L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” muove una critica nei confronti del club rosanero. Così come se il Palermo domenica contro il Roccella si ritroverà senza terzini, per l’infortunio di Doda e la squalifica di Vaccaro, non è certo colpa del tecnico se ai piani alti non si è inteso di reperire sul mercato due under che potessero dare respiro ai titolari (Bechini non si è rivelato all’altezza). La politica di spending review non si sposa bene con le ambizioni di una squadra, e anche una società, che è chiamata a vincere il campionato, così come lasciare un tecnico in balia delle onde. In questo modo – si legge – ogni partita diventa una finale e la C , quindi, un’impresa.