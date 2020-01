L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del momento delicato del Palermo. Oggi, i sorrisi si sprecano – scrive il quotidiano -. La società non mette lingua sulla posizione di Pergolizzi. Il web ieri si è scatenato contro il tecnico chiedendone la testa. Niente summit, però, e preoccupazioni inutili perché nessuno avrebbe preso una decisione senza Sagramola. L’amministratore delegato si trova per il momento in Argentina e tornerà a fine settimana. C’è stata una lunga conversazione con Castagnini, senza clamorose decisione. Sabato su un campo in miniatura e in trasferta, dove ancora è imbattuto, il Palermo ha giocato come in altre occasioni, incassando solo il primo gol, fuori casa, ad opera di un avversario. Pergolizzi dovrà inventarsi la formazione contro il Roccella. Diverse le soluzioni: cambiare modulo e mettere tre difensori oppure sistemare la squadra con il solito 4-3-3 o con il 4-3-1-2, con la conseguenza di impiegare il portiere 2001 Fallani in modo fa avere un over in più in altri settori nevralgici.