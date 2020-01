L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del clima in casa Palermo dopo il pari contro il San Tommaso. In una situazione che vive sull’anticamera di una crisi, un segnale forte dovrebbe arrivare soprattutto dalla dirigenza dando un chiaro messaggio sulla stabilità, se c’è, della panchina, evitando così di fornire eventuali alibi derivanti da quanto si legge suoi social e riportando ogni membro dello staff e della squadra alle proprie responsabilità. La società, però, è tutt’altro che interventista, visto che avrebbe anche fatto a meno di prendere Floriano, un giocatore che in questo momento serviva come il pane, e sul quale sono stati fatti diversi ragionamenti di natura economica prima di rompere gli indugi.