Gazzetta dello Sport: “Palermo, che spreco! Quanti punti persi contro le squadre in lotta per la salvezza”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara persa dal Palermo contro la Ternana.

La sindrome delle medio piccole che ritorna, la bassa classifica che impone la propria legge al Barbera. Un film già visto troppe volte in questa stagione e che fa ritornare il Palermo al periodo nero di ottobre e novembre quando le squadre chiamate a tirarsi fuori dalle sabbie mobili hanno raccolto punti pesanti conto i rosanero. Non sono dei bei segnali in chiave promozione, anche in ottica playoff.

Se si sono rivelati avversari scomodi nel girone di andata, figuriamoci nel ritorno quando c’è in ballo la sopravvivenza in Serie B. La Ternana non ha fatto altro che confermare il trend negativo degli uomini di Corini, capaci di giocare alla pari con le dirette concorrenti per il salto di categoria e di liquefarsi contro formazioni più modeste. Con la vittoria dell’altra sera gli umbri hanno portato a casa 4 punti col

Palermo.

Il pari maturato da situazione di vantaggio al Liberati per di più in superiorità numerica. Costituiva già una ferita dura da ricucire. In vista dei prossimi incontri con le altre squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, non c’è da stare tranquilli. Più in generale, con il ko contro gli uomini di Breda sono diventati 13 i punti persi dai rosanero contro le squadre di bassa classifica. La sequenza degli insuccessi sta diventando lunga: Palermo-Spezia 2-2. Palermo-Lecco 1-2. Sampdoria Palermo 1-0. Ternana-Palermo 1-1 e Palermo-Ternana 3-2, tre sconfitte e due pareggi.