Gazzetta dello Sport: “Palermo, a Brescia sarà turnover”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Brescia.

Il turnover non applicato nella partita di martedì con la Ternana potrebbe diventare tema dominante per la sfida di Brescia in programma sabato alle 14. Corini potrebbe attingere al comparto dei “dimenticati”. Sono diversi i giocatori sui cui poter affidamento, in virtù di una rosa davvero profonda dalla quale però non emergono più diversi protagonisti del girone d’andata.

Sono in molti a scalpitare e sono soprattutto quelli che hanno visto poca luce anche in corso di gara. Su tutti Henderson, ma anche Stulac e Coulibaly, forze fresche per rivitalizzare un centrocampo apparso in difficoltà. In attacco scalpitano Mancuso e Soleri per un ritorno da titolari e poi bisognerà capire se l’esperimento dal primo minuto di Chaka Traorè possa trovare nuovamente applicazione anche dopodomani, oppure se quella vista con la Ternana è stata una parentesi momentanea.